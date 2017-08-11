Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.92 ↓

EUR 70.26 ↑

11 августа Пятница

Уфа   °

С 11 августа в Уфе частично перекроют проспект Октября

ОБЩЕСТВО

С 11 августа в Уфе частично перекроют проспект Октября Фото: Олег Яровиков

С 11 августа в Уфе частично перекроют проспект Октября Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе, из-за проведения капитального ремонта тепломагистрали на проспекте Октября в районе Городского дворца культуры будет введено временное перекрытие движения транспорта.

Как сообщили в пресс-службе столичной администрации, ограничение движения будет вводиться на этом участке проспекта поэтапно.

Так, с 22 часов 11 августа до 22 часов 12 августа перекроют две крайние правые полосы по четной стороне проспекта Октября и съезд на улицу Трамвайную.

С 22 часов 12 августа до 22 часов 13 августа – две крайние левые полосы проспекта Октября в обе стороны.

С 22 часов 13 августа до 6 утра 14 августа – две крайние правые полосы проспекта Октября по нечетной стороне.

Ремонтные работы выполняют специалисты ООО «БашРТС». Тепломагистраль протяженностью около 17 км обеспечивает теплом потребителей по проспекту Октября — от ГДК до остановки «Спортивная».

На этой тепломагистрали заменят участок трубопровода, где в мае этого года произошел порыв во время гидравлических испытаний. Работы проводятся в рамках подготовки к очередному отопительному сезону для повышения надежности теплоснабжения потребителей.

На время проведения работ установят ограждения, дорожные знаки и сигнальные фонари. Асфальтобетонное покрытие на ремонтируемых участках будут восстанавливать также поэтапно – до 6 часов утра 14 августа.

Теги: ограничение движения, ремонт, тепломагистраль
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть