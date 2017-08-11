С 11 августа в Уфе частично перекроют проспект Октября Фото: Олег Яровиков
С 11 августа в Уфе частично перекроют проспект Октября
С 11 августа в Уфе частично перекроют проспект Октября Фото: Олег Яровиков
УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В Уфе, из-за проведения капитального ремонта тепломагистрали на проспекте Октября в районе Городского дворца культуры будет введено временное перекрытие движения транспорта.
Как сообщили в пресс-службе столичной администрации, ограничение движения будет вводиться на этом участке проспекта поэтапно.
Так, с 22 часов 11 августа до 22 часов 12 августа перекроют две крайние правые полосы по четной стороне проспекта Октября и съезд на улицу Трамвайную.
С 22 часов 12 августа до 22 часов 13 августа – две крайние левые полосы проспекта Октября в обе стороны.
С 22 часов 13 августа до 6 утра 14 августа – две крайние правые полосы проспекта Октября по нечетной стороне.
Ремонтные работы выполняют специалисты ООО «БашРТС». Тепломагистраль протяженностью около 17 км обеспечивает теплом потребителей по проспекту Октября — от ГДК до остановки «Спортивная».
На этой тепломагистрали заменят участок трубопровода, где в мае этого года произошел порыв во время гидравлических испытаний. Работы проводятся в рамках подготовки к очередному отопительному сезону для повышения надежности теплоснабжения потребителей.
На время проведения работ установят ограждения, дорожные знаки и сигнальные фонари. Асфальтобетонное покрытие на ремонтируемых участках будут восстанавливать также поэтапно – до 6 часов утра 14 августа.