С 11 августа в Уфе частично перекроют проспект Октября Фото: Олег Яровиков С 11 августа в Уфе частично перекроют проспект Октября Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе, из-за проведения капитального ремонта тепломагистрали на проспекте Октября в районе Городского дворца культуры будет введено временное перекрытие движения транспорта.

Как сообщили в пресс-службе столичной администрации, ограничение движения будет вводиться на этом участке проспекта поэтапно.

Так, с 22 часов 11 августа до 22 часов 12 августа перекроют две крайние правые полосы по четной стороне проспекта Октября и съезд на улицу Трамвайную.

С 22 часов 12 августа до 22 часов 13 августа – две крайние левые полосы проспекта Октября в обе стороны.

С 22 часов 13 августа до 6 утра 14 августа – две крайние правые полосы проспекта Октября по нечетной стороне.

Ремонтные работы выполняют специалисты ООО «БашРТС». Тепломагистраль протяженностью около 17 км обеспечивает теплом потребителей по проспекту Октября — от ГДК до остановки «Спортивная».

На этой тепломагистрали заменят участок трубопровода, где в мае этого года произошел порыв во время гидравлических испытаний. Работы проводятся в рамках подготовки к очередному отопительному сезону для повышения надежности теплоснабжения потребителей.

На время проведения работ установят ограждения, дорожные знаки и сигнальные фонари. Асфальтобетонное покрытие на ремонтируемых участках будут восстанавливать также поэтапно – до 6 часов утра 14 августа.