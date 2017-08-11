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В Уфе отремонтируют трассу до аэропорта

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе отремонтируют трассу до аэропорта Фото: Олег Яровиков

В Уфе отремонтируют трассу до аэропорта Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Мэрия Уфы готова заплатить 143 млн рублей за ремонт дороги до аэропорта (въезд в город). Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.

За обновление трассы Уфа-Аэропорт заказчик предлагает 143 млн рублей. Из них 112,7 млн выделят из федерального бюджета, 26 млн – из республиканского, городской бюджет готов оплатить 4,3 млн рублей. Об этом сообщает РБК-Уфа.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен отремонтировать участок дороги от проспекта Салавата Юлаева до автодороги М-5 «Урал» (развязка у кафе «Отдых»).

Кроме того, дорожные рабочие обновят асфальт на мосту через Белую.

Гарантийный срок эксплуатации определен. На верхний слой дорожного полотна он составляет четыре года.

Теги: ремонт дороги
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