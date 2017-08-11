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11 августа Пятница

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В России могут сократить срок оформления и выдачи загранпаспортов и повысить госпошлину

ОБЩЕСТВО

В России могут сократить срок оформления и выдачи загранпаспортов и повысить госпошлину Фото: РИА Новости

В России могут сократить срок оформления и выдачи загранпаспортов и повысить госпошлину Фото: РИА Новости

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

МВД России планирует сократить срок оформления и выдачи россиянам загранпаспортов. Как сообщает «РИА Новости», соответствующий законопроект размещен на Федеральном портале проектов нормативных актов.

Информации о том, на сколько именно сократят длительность процедуры получения загранпаспорта, в законопроекте нет. Сегодня вся эта процедура не должна превышать одного месяца в случае подачи заявления по месту жительства и четырех при обращении по месту пребывания.

В июне Госдума приняла закон, позволяющий оформлять загранпаспорта нового поколения с биометрическими данными через многофункциональные центры. Эта мера призвана упростить его получение. Также сообщалось о возможном повышении госпошлин на биометрические загранпаспорта с 3500 до 5000 рублей, такое предложение МВД одобрила правительственная комиссия.

Теги: загранпаспорта
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