Врачи, учителя и финансисты смогут найти работу в Уфе Фото: Олег Яровиков Врачи, учителя и финансисты смогут найти работу в Уфе Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице 17 августа состоится ярмарка вакансий для предприятий сферы здравоохранения, предоставления социальных услуг, образования и финансовой деятельности.

В числе предлагаемых вакансий — врачи и медсестры различной квалификации, администратор, агент по страхованию, менеджер, повар, санитар, бухгалтер, инструктор по лечебной физкультуре, педагог, слесарь-сантехник и электромонтер.

Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.