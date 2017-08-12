Молодежный состав «Уфы» сыграет с ростовчанами в субботний полдень Фото: Дмитрий Слезин Молодежный состав «Уфы» сыграет с ростовчанами в субботний полдень Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В субботу, 12 августа, на уфимском стадионе «Нефтяник» дублирующий состав «Уфы» в матче 6-го тура первенства России среди молодежных команд футбольной Премьер-лиги встретится со сверстниками из ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону).

Игра состоится в 12.00 по уфимскому времени (10.00 мск).

После пяти туров уфимцы потеряли только одно очко — в прошлом туре в гостях в Перми у молодежного «Амкара» — 0:0. С 13 очками уфимская команда лидирует в турнирной таблице. Ростовчане на шестом месте, тоже еще не проигрывали, но имеют девять очков.