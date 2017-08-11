Как в Уфе боролись с засильем объявлений на столбах и заборах Фото: Книжная палата РБ Как в Уфе боролись с засильем объявлений на столбах и заборах Фото: Книжная палата РБ

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

О том, как в Уфе боролись с засильем объявлений на столбах и заборах, как наводили в городе порядок в отношении размещения рекламы, рассказала газета «Красная Башкирия» в сентябре 1947 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«На улицах Уфы можно увидеть тысячи различных объявлений. Белые, желтые, голубые — разных расцветок и размеров, — они говорят о наборе рабочей силы, приеме в институты и техникумы, о продаже домов, вещей домашнего обихода. Объявлениями заклеиваются заборы, киоски, ларьки, телеграфные столбы, водопроводные будки», — сетует издание.

Автор публикации высказывает возмущение тем, что «каждый объявляющий старается вывесить свой листок в самом людном месте, скажем, напротив оперного театра, возле главного почтамта».

«Мы приводим Уфу в порядок, придаем ей культурный вид. Пора городскому Совету и здесь навести соответствующий порядок. Надо отвести специальные места, приготовить культурные витрины, вывешивать в них только проверенные объявления под металлическую сетку или стекло», — резюмирует издание.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.