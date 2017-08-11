Чемпионат Башкортостана-2017 по футболу: четырехдневный марафон августа Фото: Дмитрий Слезин Чемпионат Башкортостана-2017 по футболу: четырехдневный марафон августа Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Второй круг чемпионата Башкортостана по футболу-2017 открывает четырехдневный 10-й тур.

В День физкультурника 12 августа старт в нем берут Стерлитамак и Салават. В этот день лидер чемпионата ГФК «Стерлитамак» примет одного из аутсайдеров — «Девон-ДЮСШ-4» из Октябрьского. Хозяева злые после вылета из Кубка РБ-2017, где в полуфинале были биты уфимскими «витязями» 0:5, поэтому настроены добыть минимум ту же разницу мячей в игре с октябрьцами. В первом круге на поле «Девона» действующий чемпион обошелся двумя мячами для победы — 2:0.

В субботний вечер еще одна игра — в Салавате «Зенит» примет еще один октябрьский коллектив — «Нарыш-Тау». Здесь как минимум должна быть борьба. Естественно, хозяевам своя поляна ближе к телу, а «нарыш-таувцы» соскучились по «прямым» газонам. В первом круге «Нарыш-Тау» одержал единственную победу — 3:1 и была она как раз над «сине-бело-голубыми».

В воскресенье, с коварным числом 13 на календаре, дублеры «Уфы» гостят у «Горняка» в Учалах. «Шахтеры» отдохнули, составили план на второй круг, ждем от них вдохновения. Уфимцы преодолеют многие километры дороги, в Учалах играть непросто. В первой игре сезона, напомним, «Горняк» в Уфе просто был раздавлен — 8:0.

В тяжелый день понедельник, 14 августа, на стадионе «Нефтяник» в Уфе сойдутся «Старт-Альтаир» из Жуково и гости из ФК «Ишимбай». Обеим командам нужны очки для борьбы за медали. Более реальные шансы, естественно, у Жуково, но чего не бывает на наших полях. В первом круге «Старт-Альтаир» не без труда выиграл в Ишимбае — 2:0.

Наконец, во вторник, 15 августа, тур завершится в Туймазах. К местному «Спартаку» приедет «Витязь-ГТУ-2». В каком составе прибудут гости к «спартаковцам» — никому не известно. Но если у Павла Смильгина и его парней не пропало желание бороться за «золото», то стоит делегировать хотя бы пять-шесть человек основы. Тем более что «Спартак» нанес пока что самое болезненное поражение «витязям» в этом чемпионате, выиграв в Уфе в первом круге — 4:1. «Спартак», в свою очередь, обижен жуковским «Старт-Альтаиром» в минувшую среду, проиграв ему в полуфинале Кубка республики — 1:3. Стимул, как говорится, есть у обоих, да и борьба за медали всё еще реальна.