В Уфе в рамках августовского педсовета обсудили вопросы организации изучения родных языков Фото: Олег Яровиков В Уфе в рамках августовского педсовета обсудили вопросы организации изучения родных языков Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В рамках Республиканского августовского совещания по образованию в Уфе начали работу дискуссионные площадки с участием руководителей и специалистов органов управления образованием городов и районов республики. Одна из них в эти минуты проходит на базе Уфимского топливно-энергетического колледжа. На обсуждение вынесен вопрос организации изучения родных языков и обучения на родном языке в общеобразовательных организациях Башкортостана.

О новых реалиях образовательного процесса рассказала министр образования РБ Гульназ Шафикова.

По словам министра, согласно новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, региональный компонент в сфере образования передан в ведение самих школ. Теперь администрация учебного учреждения вправе самостоятельно определять свои учебные планы: какие вводить новые предметы и в каком объеме их изучать. При этом школа имеет право вносить новые учебные предметы с согласия коллегиальных органов образовательной организации. Состав коллегиальных органов прописан в уставах школ. В него могут входить педагоги, родительский комитет, совет обучающихся.

«Мы, то есть Министерство образования, не имеем права диктовать и даже рекомендовать школам», — подчеркнула глава ведомства.

На сегодняшний день в республике имеется возможность изучения 14 языков, сообщила Гульназ Шафикова. Из них шесть: русский, башкирский, татарский, чувашский, марийский и удмуртский — это языки, на которых ведется обучение. Она также добавила, что Башкортостан — единственный регион России, где есть возможности преподавания, а главное есть желающие изучать украинский язык и иврит.

«Язык — это еще один механизм конкурентоспособности наших детей», — сказала министр, акцентируя внимание на том, что республика заинтересована в увеличении количества школьников, желающих изучать родные языки. Обращаясь к присутствующим, она отметила, что сейчас многие зависит от самих педагогов. Учитель должен привить любовь и интерес к своему предмету.

Дискуссионная площадка продолжит работу до 15.00. Далее запланированы несколько тематических секций и мастер-классы по преподаванию родных языков.

Как ранее сообщало агентство «Башинформ», пленарная часть большого образовательного форума на тему «Совершенствование системы воспитания в Республике Башкортостан» пройдет 12 августа в уфимском Конгресс-холле.

Во второй день августовского педсовета будут рассмотрены вопросы системы воспитания в республике, взаимодействия органов системы профилактики по социализации несовершеннолетних в условиях современного образования, национально-региональной системы оценки качества образования, воспитательной работы в профессиональных образовательных организациях.

Традиционно образовательный форум включит в себя различные семинары и выставки.

Пленарное заседание пройдет с 14.00 до 16.00.