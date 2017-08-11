Глава Башкирии вручил молодым семьям первые сертификаты на 300 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков





















Глава Башкирии вручил молодым семьям первые сертификаты на 300 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

11 августа Глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил молодым родителям первые сертификаты на 300 тысяч рублей. Единовременное социальное пособие поможет решить жилищный вопрос, его получили пять семей, в которых недавно появились первенцы. Главные герои торжества, полугодовалые малыши, присутствовали на мероприятии вместе с родителями.

«Хочу поздравить мам и пап не только с тем, что у вас появились малыши, но и с тем, что вы являетесь участниками нашего эксперимента по поддержке молодых родителей, которые стоят в очереди на получение жилья. Мы в этом году приняли решение помогать таким семьям, — сказал Рустэм Хамитов. — Мы хотим, чтобы, глядя на вас, другая молодежь тоже подтягивалась и принимала решение обзавестись детьми. У нас сегодня ухудшается демографическая ситуация, снижается рождаемость, нам нужны дети. И мы готовы делать всё для того, чтобы помогать молодым семьям».

По словам главы республики, если программа поддержки покажет хорошие результаты, в дальнейшем она обязательно будет продлена.

«В этом зале мы принимаем самых важных гостей, вы для нас самые важные гости — сегодня и в будущем тоже, — отметил Рустэм Хамитов. — Вы для нас очень родные люди».

Счастливые родители, которые получили сертификаты, не скрывали эмоций.

«Кроме слов благодарности не рождается никаких других, хочется сказать спасибо за поддержку от имени всей молодежи республики, для нас это много значит, — сказал Айнур Ситдиков, артист Башгосдрамтеатра им. М. Гафури. — Мы уверены, что обязаны воспитать в детях порядочных, добрых, умных, сильных и нужных людей для нашей республики».

Айнур и Зилия Ситдиковы платят ипотеку с 1 декабря 2015 года, с помощью господдержки семья планирует частично погасить жилищный кредит.

«Это очень хорошее подспорье, ведь сокращается сама сумма ежемесячного платежа, это значит, что деньги будут оставаться на что-то другое, — говорит Айнур Ситдиков. — Хотя ведь не в деньгах счастье. Главное — это здоровье наших детей и наше здоровье. А деньги всегда можно заработать и найти, куда их потом потратить».

У семьи Якуповых своего жилья еще нет: Данил, который работает водителем в 22-м отряде ФПС, супруга Лилия и маленький Ризван живут в съемной квартире в Черниковке. Признаются: в то, что получили сертификат, до сих пор верят с трудом.

«Не верили, когда узнали! А сейчас немного пришли в себя, начинаем присматривать квартиру, деньги пойдут на первоначальный взнос, — говорит Лилия Якупова. — Скорее мечтаем переехать, уже представляем себе, как будет выглядеть наш дом, как будем справлять новоселье и Новый год».

Программа поддержки молодых семей стартовала в этом году. В марте Глава республики Рустэм Хамитов подписал указ о дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации в регионе, согласно которому молодые родители при рождении ребенка получают право на единовременную социальную выплату. 300 тысяч рублей должны быть направлены на улучшение жилищных условий.