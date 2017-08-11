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11 августа Пятница

Уфа   °

В одном из районов Башкирии столбик термометра показал -2 градуса

ОБЩЕСТВО

В одном из районов Башкирии столбик термометра показал -2 градуса

Фото: Ришат Хайбуллин, Vk

В одном из районов Башкирии столбик термометра показал -2 градуса

Фото: Ришат Хайбуллин, Vk

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В селе Уткалево Белорецкого района Башкортостана сегодня ночью зафиксирована температура воздуха в минус 2 градуса. Показатели термометра, а также фотографии покрытой инеем машины с надписью «Август» выложил в соцсети местный житель Ришат Хайбуллин. По словам автора, в некоторых местах в районе наблюдалось -3 градуса.

В Белорецком районе к подобным температурам привыкли. Например, зимой столбики термометров фиксировали -43 градуса. А этим летом, 6 июня, местный житель сделал снимки, подтверждающие, что ночью была температура в -6 градусов.

Теги: аномалия
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