В одном из районов Башкирии столбик термометра показал -2 градуса Фото: Ришат Хайбуллин, Vk

В одном из районов Башкирии столбик термометра показал -2 градуса Фото: Ришат Хайбуллин, Vk

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В селе Уткалево Белорецкого района Башкортостана сегодня ночью зафиксирована температура воздуха в минус 2 градуса. Показатели термометра, а также фотографии покрытой инеем машины с надписью «Август» выложил в соцсети местный житель Ришат Хайбуллин. По словам автора, в некоторых местах в районе наблюдалось -3 градуса.

В Белорецком районе к подобным температурам привыкли. Например, зимой столбики термометров фиксировали -43 градуса. А этим летом, 6 июня, местный житель сделал снимки, подтверждающие, что ночью была температура в -6 градусов.