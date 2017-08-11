В Уфе разыскивается без вести пропавший девятилетний Захар Кузнецов

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе днем 10 августа пропал девятилетний Захар Кузнецов. Около суток мальчика никто не видел. Родственники обратились с заявлением в Ленинский отдел полиции, сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по РБ.

В поисках задействованы правоохранительные органы и волонтеры.

Приметы: рост около 130 см, светлые с челкой волосы, темные глаза.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, следует обратиться в ближайшее отделение полиции.