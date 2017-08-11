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11 августа Пятница

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В России разработан закон о съемке техосмотра на видео

ПОЛИТИКА

В России разработан закон о съемке техосмотра на видео Фото: Олег Яровиков

В России разработан закон о съемке техосмотра на видео Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Минэкономразвития предложило снимать на видео техосмотр автомобилей. В правительстве решили положить конец оформлению ОСАГО без проверки автомобиля, сообщают «Известия».

Поправки в закон о техосмотре, предусматривающие обязательную фото- и видеорегистрацию техосмотра, внесут в правительство осенью, отметили в Минэкономразвития России.

Необходимость появления таких поправок связана с участившимися случаями продаж диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры. Зачастую недобросовестные страховые агенты и посредники ради ускорения продаж полисов ОСАГО предлагают купить их вместе с картами техосмотра без проверки машины, что запрещено законом.

Проект закона предполагает установить требования к операционно-технической базе операторов техосмотра, «включая требования к фото- и видеорегистрации процедуры технического осмотра транспортного средства». На снимке должен быть зафиксирован номер автомобиля, а также время и место прохождения техосмотра. Видеосъемка должна гарантировать, что машина прошла проверку по всем правилам.

После обсуждения с заинтересованными ведомствами законопроект направят в правительство. Разработчики рассчитывают, что он может быть принят уже в ходе осенней сессии Госдумы.

Теги: техосмотр, ОСАГО
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