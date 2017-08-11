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11 августа Пятница

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Узнать всё о пожарных извещателях жители Башкирии могут по круглосуточному телефону «горячей линии»

ОБЩЕСТВО

Узнать всё о пожарных извещателях жители Башкирии могут по круглосуточному телефону «горячей линии» Фото: автор

Узнать всё о пожарных извещателях жители Башкирии могут по круглосуточному телефону «горячей линии» Фото: автор

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Государственный комитет Башкортостана по чрезвычайным ситуациям открыл «горячую линию» для информирования граждан о пожарных извещателях.

В пресс-службе ведомства сообщили, что, позвонив на круглосуточный номер, можно узнать об эффективности использования извещателей, профилактике трагических последствий пожаров, о порядке установки и эксплуатации, а также об оказании социальной поддержки отдельным категориям граждан, в виде обеспечения автономными извещателями.

Телефон «горячей линии»: (347) 244-15-75.

Согласно Указа главы Башкортостана от 1 июня 2016 года в многодетных малообеспеченных семьях и семьях, находящихся в социально опасном положении осуществляется установка автономных пожарных извещателей. В течение 2016 года было приобретено и установлено 4720 приборов. В 2017 году планируется обеспечить извещателями 23 тысячи семей, проинформировали в Госкомитете.

Теги: пожарные извещатели, Госкомитет РБ по ЧС
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