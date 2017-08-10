В Башкирии предприятия-банкроты задолжали своим работникам 300 млн рублей Фото: Олег Яровиков В Башкирии предприятия-банкроты задолжали своим работникам 300 млн рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Задолженность по зарплате на предприятиях республики в 2017 году выросла до 330 млн рублей. По данным налоговой службы, из 780 предприятий, находящихся в процессе банкротства, долг перед работниками имеют 123, сообщает РБК-Уфа.

Основная причина невыплат – невозможность оперативно реализовать имущество предприятия, а также то, что имущество, за счёт которого возможен расчёт, может находиться в залоге либо отсутствовать вовсе. Поступившие в ходе банкротства средства расходуются в основном непосредственно на саму длительную и дорогостоящую процедуру банкротства.

По данным налогового органа, на 1 июля 2017 года на предприятиях-банкротах республики бывшим работникам выплачено лишь 21,8% от общей суммы долга. Шансы работников на получение достоверной информации о перспективах и сроках погашения долгов по зарплате увеличиваются, если требовать проведения собраний работников должника, участвовать в них, избирать своих представителей для контроля за процедурой банкротства и расходованием денежных средств должника.