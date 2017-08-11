День физкультурника в Уфе: куда сходить и как отметить Фото: pixabay День физкультурника в Уфе: куда сходить и как отметить Фото: pixabay

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

12 августа в Башкортостане, как и по всей России, отметят День физкультурника. В республике его отпразднуют широко, в Уфе пройдут соревнования по различным видам спорта.

Так, в субботу, 12 августа, в 10 часов в СК «Локомотив» будут организованы турниры по шашкам и шахматам, а также состязания по футболу и волейболу. В этот же день в лесопарковой зоне «Баланово» состоится легкоатлетический кросс. Испытать свои силы приглашаются все желающие, имеющие допуск врача. Соревнования пройдут на дистанциях 1, 2 и 3 км. Регистрация пройдет с 9 до 11.30 часов.

Наибольший интерес зрители традиционно проявляют к массовым соревнованиям по уличному баскетболу. В этом году они также пройдут в микрорайоне Сипайлово, в парке «Кашкадан». «Оранжевый мяч» состоится на девяти спортивных площадках, где сразятся сильнейшие баскетболисты столицы. Начало в 10 часов.

Ещё одно значимое спортивное событие 12 августа стартует на стадионе «Нефтяник» в 17 часов. Это матч между ФК «Уфа» и ФК «Ростов», сообщили в пресс-службе администрации башкирской столицы.

Впервые в Уфе в День физкультурника пройдет мероприятие «Оздоровительный спорт — в каждую семью». В его программу включены: фитнес-марафон, фитнес-тестирование и консультации населения по вопросам, касающимся физической культуры и спорта и ведения здорового образа жизни. Фитнес-марафон проводится в четырех возрастных группах: от 10 до 18 лет, от 18 до 40 лет, от 40 до 55 лет и от 55 до 70 лет. Продолжительность фитнес-марафона — один час. Фитнес-тестирование включает следующие направления: производственная гимнастика, гигиеническая гимнастика, танцевальная аэробика и силовая аэробика.

На площади «Уфа-Арена» 12 августа состоится праздник для всех хоккейных болельщиков Башкортостана — «День болельщика» или «Зелёный тебе к лицу!». Гости смогут попробовать свои силы на бросковой хоккейной зоне, посмотреть роллер-шоу от Федерации роллер-спорта РБ, пройти развлекательный квест с друзьями, посетить спортивные, танцевальные, творческие мастер-классы с розыгрышем призов и, конечно же, получить автографы от хоккеистов. Торжественная часть мероприятия состоится на льду внутри арены. Всех пришедших ожидает красочная шоу-программа, награждение команды «Агидель» серебряными медалями чемпионата России среди женских команд сезона 2016/2017, знакомство с новичками ХК «Салават Юлаев» и традиционное общение в формате сессии «вопрос-ответ» с тренерским штабом и всей командой. Бесплатные билеты можно приобрести на сайте клуба. Начало в 14 часов.

В Октябрьском в этот день стартует турнир по шахматам. Мероприятие пройдет на базе СШ №2. Завершится турнир 13 августа. Для самых метких будут организованы соревнования по дартсу, стрельбе и пневматической винтовке, броскам мяча в баскетбольную корзину.

В Ермекеевском районе на базе ДЮСШ пройдут турнир по настольному теннису и соревнования по армрестлингу.

В Нуримановском районе состоятся военно-патриотическая игра «Зарница» и фестиваль летних лагерей. Место проведения: поле «Сабантуя».

12 августа будут открыты двери Центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Площадка перед лайфстайл-центром «Башкирия», где базируется Региональный центр по внедрению комплекса, превратится в настоящий полигон испытаний на выносливость и ловкость. В программе: общая разминка, которую проведет квалифицированный фитнес-тренер, соревнования по силовому многоборью, викторины, показательные выступления. Самым активным участникам вручат призы и подарки. Участники смогут пройти испытания по выполнению нормативов комплекса ГТО. Подробности по телефону: 275-275-3.

Время и место проведения мероприятий необходимо уточнять в спортивных комитетах районов или городов, напомнили в пресс-службе Минспорта РБ.

День физкультурника позже, 18 августа, в 15 часов отметят и в парке культуры и отдыха нефтехимиков, а 19 августа праздник пройдёт на стадионе имени Гастелло, начало в 11 часов.