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10 августа Четверг

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Башкирская красавица удостоена титула «Мисс Азия-2017»

КУЛЬТУРА

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкирская красавица удостоена титула «Мисс Азия Альма матер-2017». Гран-при Международного конкурса красоты, который только завершился в Национальном театре Тывы, получила 18-летняя Земфира Байдавлетова — модель студии «Bashkirian Beauty», победительница Республиканского конкурса башкирских красавиц «Хылыукай-2017».

Земфира — первокурсница БГПУ им. М. Акмуллы (профессиональное обучение по профилю информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии), родилась в Кармаскалинском районе. Земфира — восьмой по счету и самый младший ребенок в многодетной семье.

В конкурсе приняли участие представительницы Башкортостана, Кыргызстана, Монголии, Казахстана, республик Бурятия, Калмыкия, Хакасия и Тыва. От участниц требовались такие качества, как сценическая культура, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, грация, широкий кругозор, знание истории и культуры родного края, артистизм и чувство юмора.

По условиям конкурса «Мисс Азия Альма матер» участницы должны представлять культуру и национальный костюм своего народа, демонстрировать творческие, спортивные и дизайнерские способности. Земфиру на конкурсе сопровождала директор студии «Bashkirian Beauty», обладательница титула «Вице Мисс Азия-2004» Альбина Усманова.

Теги: Конкурсы красоты
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