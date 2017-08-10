В Роспотребнадзоре по Башкирии сообщили об увеличении количества пострадавших после торжества в уфимском кафе Фото: Олег Яровиков В Роспотребнадзоре по Башкирии сообщили об увеличении количества пострадавших после торжества в уфимском кафе Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Руководитель республиканского Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач по Башкортостану Евгений Степанов 10 августа сообщил агентству «Башинформ» об увеличении количества пострадавших после торжества в уфимском кафе «Белый мост».

«Пока есть предварительные результаты. У пострадавших сальмонеллёзная инфекция. Они находятся в городской инфекционной больнице. По последним данным, количество пациентов увеличилось до 35 человек, среди них есть и дети. Заболели посетители кафе после употребления пищи, которая была приготовлена в этом заведении, — сказал главный санитарный врач. — Окончательные результаты станут известны 14 августа».

По его словам, эта инфекция опасна нарушением здоровья, бывают и тяжелые последствия. Среди признаков — тошнота, рвота, диарея.

Предприниматели, предоставляющие услуги общественного питания, обязаны соблюдать требования санитарных правил. Подобные случаи возникают из-за их нарушения.

«Мы вынесли временный запрет деятельности кафе. Оно закрыто. Передали материалы в суд на административное приостановление деятельности. Суд может запретить деятельность заведения на 90 суток. Завтра решение будет вынесено. Также предусмотрены штрафы на юридическое лицо, на сотрудников. Будем помогать оформлять иски пострадавшим по возмещению урона. Это предусмотрено законом», — заявил руководитель надзорного ведомства.

Как сообщало агентство «Башинформ», в Управлении Роспотребнадзора по региону проинформировали о регистрации 15 случаев острой кишечной инфекции среди лиц, отмечавших 5 августа торжество в кафе по улице Салавата в Уфе.

По данному факту республиканское следственное управление проводит доследственную проверку.

Специалисты ранее отмечали, что число обратившихся за медицинской помощью может увеличиться, поскольку инкубационный период при пищевом отравлении составляет несколько дней.