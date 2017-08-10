В Башкирии ученые объяснили, как «мозговой штурм» поможет улучшить демографическую ситуацию

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В Уфе прошла форсайт-сессия, посвященная проблемам регулирования миграционных процессов среди молодежи республики и снижения безвозвратной миграции. Мероприятие организовал Центр изучения человеческого потенциала Института стратегических исследований РБ.

Форсайт представляет собой новую методику долгосрочного прогнозирования, основанную на опросе экспертов. В данном случае экспертами по вопросам миграции молодежи выступили представители региональных министерств и ведомств, научных и общественных организаций, а также сотрудники Института стратегических исследований РБ. По сути, форсайт-сессия — это мозговой штурм, во время которого эксперты, основываясь на личном и профессиональном опыте, пытаются предугадать, каким будет будущее и с помощью каких мер процессы можно направить в правильное русло.

Тема миграции сегодня — одна из острейших. Республика Башкортостан является одним из регионов-доноров, который «отдает» население в другие регионы.

«В результате миграции республика теряет свой человеческий потенциал. Так, более подробный анализ возрастно-половой структуры выезжающих показывает, что наиболее активными являются возрастные группы 25-29 лет, 20-24 лет, 15-19 лет и 30-34 лет. С 35 лет миграционная активность значительно снижается, — отметила в своем докладе ведущий научный сотрудник Центра изучения человеческого потенциала ИСИ РБ Гульдар Хилажева. — За пределы республики выезжает больше женщин, чем мужчин. Число выбытий среди женщин превышает примерно на тысячу в каждой возрастной группе среди 15-34-летних».

По словам Гульдар Хилажевой, наибольшая миграционная убыль населения происходит в возрастных группах, которые наиболее активны в брачном и репродуктивном отношении.

Для того чтобы выработать решение, и проводятся подобные мероприятия.

«Мы как сотрудники Института стратегических исследований ответственны за стратегию социально-экономического развития республики, мы пробуем новые формы объединения экспертов для формирования повестки дня по решению насущных проблем, — прокомментировал руководитель Центра изучения человеческого потенциала, модератор форсайт-сессии Денис Попов. — Работая с экспертным сообществом, мы пытаемся сформулировать тренды, угрозы, возможности и те меры, которые помогли бы улучшить ситуацию. То есть наша задача — сформулировать набор рекомендаций для включения в те или иные госпрограммы, постановления, которые помогут если не замедлить, то хотя бы изменить направление тех негативных трендов, которые имеются в республике с точки зрения оттока молодежи».