Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.96 ↓

EUR 70.41 ↑

10 августа Четверг

Уфа   °

В Башкирии ученые объяснили, как «мозговой штурм» поможет улучшить демографическую ситуацию

ОБЩЕСТВО

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В Уфе прошла форсайт-сессия, посвященная проблемам регулирования миграционных процессов среди молодежи республики и снижения безвозвратной миграции. Мероприятие организовал Центр изучения человеческого потенциала Института стратегических исследований РБ.

Форсайт представляет собой новую методику долгосрочного прогнозирования, основанную на опросе экспертов. В данном случае экспертами по вопросам миграции молодежи выступили представители региональных министерств и ведомств, научных и общественных организаций, а также сотрудники Института стратегических исследований РБ. По сути, форсайт-сессия — это мозговой штурм, во время которого эксперты, основываясь на личном и профессиональном опыте, пытаются предугадать, каким будет будущее и с помощью каких мер процессы можно направить в правильное русло.

Тема миграции сегодня — одна из острейших. Республика Башкортостан является одним из регионов-доноров, который «отдает» население в другие регионы.

«В результате миграции республика теряет свой человеческий потенциал. Так, более подробный анализ возрастно-половой структуры выезжающих показывает, что наиболее активными являются возрастные группы 25-29 лет, 20-24 лет, 15-19 лет и 30-34 лет. С 35 лет миграционная активность значительно снижается, — отметила в своем докладе ведущий научный сотрудник Центра изучения человеческого потенциала ИСИ РБ Гульдар Хилажева. — За пределы республики выезжает больше женщин, чем мужчин. Число выбытий среди женщин превышает примерно на тысячу в каждой возрастной группе среди 15-34-летних».

По словам Гульдар Хилажевой, наибольшая миграционная убыль населения происходит в возрастных группах, которые наиболее активны в брачном и репродуктивном отношении.

Для того чтобы выработать решение, и проводятся подобные мероприятия.

«Мы как сотрудники Института стратегических исследований ответственны за стратегию социально-экономического развития республики, мы пробуем новые формы объединения экспертов для формирования повестки дня по решению насущных проблем, — прокомментировал руководитель Центра изучения человеческого потенциала, модератор форсайт-сессии Денис Попов. — Работая с экспертным сообществом, мы пытаемся сформулировать тренды, угрозы, возможности и те меры, которые помогли бы улучшить ситуацию. То есть наша задача — сформулировать набор рекомендаций для включения в те или иные госпрограммы, постановления, которые помогут если не замедлить, то хотя бы изменить направление тех негативных трендов, которые имеются в республике с точки зрения оттока молодежи».

Теги: демография, миграция
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть