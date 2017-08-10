Константин Толкачев: «Современному городу нужны новые способы хранения автомобилей» Фото: Олег Яровиков Константин Толкачев: «Современному городу нужны новые способы хранения автомобилей» Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

На рассмотрение Государственной Думы внесен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», упрощающий оформление прав граждан на объекты недвижимого имущества в гаражно-строительном кооперативе.

Проектом закона предлагается дополнить Федеральный закон новой статьей, регулирующей особенности государственной регистрации права собственности гражданина на нежилое помещение в гаражно-строительном кооперативе. Предусмотрен и ряд других дополнений. В пояснительной записке отмечается, что до 70% от общего количества гаражей в настоящее время не имеют государственной регистрации права собственности, а существующая практика их регистрации препятствует оперативному решению данной проблемы. Принятие закона и сплошная регистрация объектов в гаражно-строительных кооперативах позволят увеличить доходы региональных и муниципальных бюджетов.

«Законопроект весьма интересный и вместе с тем очень неоднозначный, — прокомментировал инициативу думцев председатель Государственного Собрания — Курултая РБ Константин Толкачев. — С одной стороны, упрощенная процедура регистрации прав на гаражи, возможно, и в самом деле послужит стимулом оформления такого имущества в собственность для многих из тех, кто ранее гаражи не регистрировал. Это даст определенные дополнительные поступления в региональные и муниципальные бюджеты. Но в погоне за сиюминутной выгодой нужно не забывать смотреть и на перспективу. Гаражные кооперативы хорошо зарекомендовали себя в советский период, когда машин было немного и большинство автовладельцев пользовались ими не каждый день. В настоящее время общий тренд все-таки несколько иной. Современному городу нужны новые способы хранения автомобилей — это механизированные парковки, многоуровневые, подземные паркинги. Для крупных городов это реалии не завтрашнего, а уже сегодняшнего дня».

Константин Толкачев отметил, что современные способы хранения автомобилей выигрывают в сравнении с гаражами не только за счет возможности разместить на меньшей площади большее количество машин, но и благодаря тому, что располагаются в непосредственной близости к жилым домам и позволяют иметь машину всегда под рукой, в отличие от гаражных кооперативов, которые часто находятся в стороне от жилой застройки.

«Известно, что многие автовладельцы, имеющие гараж, все равно предпочитают оставлять автомобиль на ночь под окном, поскольку так удобнее. Гаражи в таких случаях утрачивают свою изначальную функцию и зачастую играют роль кладовок, — отметил спикер республиканского парламента. — Во многих гаражных кооперативах царит запустение. Нередко в них образуются несанкционированные свалки, в средствах массовой информации регулярно появляются сообщения о преступлениях, совершенных в закоулках гаражных массивов. Во многих крупных городах ведется политика вытеснения гаражей, особенно металлических, и внедрения современных способов хранения автомобилей. Конечно, к капитальным гаражам, собственники которых эксплуатируют их по назначению и поддерживают порядок, всё это не относится. Но гаражных кооперативов подобного типа немного, и наверняка в них-то большинство гаражей как раз оформлены в собственность. Эти и другие нюансы необходимо учесть при рассмотрении данного законопроекта», — убежден Константин Толкачев.