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10 августа Четверг

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АФК «Система» подала апелляцию в Высший арбитражный суд о передаче дела по иску «Роснефти» в другой суд

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

АФК «Система» подала апелляцию в Высший арбитражный суд о передаче дела по иску «Роснефти» в другой суд Фото: Олег Яровиков

АФК «Система» подала апелляцию в Высший арбитражный суд о передаче дела по иску «Роснефти» в другой суд Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

АФК «Система» направила апелляцию в Высший арбитражный суд по поводу передачи дела по иску «Роснефти» в другой суд первой инстанции. Жалоба будет рассмотрена в течение пяти дней.

Ранее ответчик неоднократно заявлял о незаконности состава суда Арбитражного суда Башкирии и необъективности принимаемых им решений.

Сегодня Арбитражный суд РБ отказал в ходатайстве по передаче дела в другой суд такого же уровня.

«Просим отложить заседание до рассмотрения апелляции», — обратился к судье Арбитражного суда РБ юрист АФК «Система».

В свою очередь, представители «Башнефти» и «Роснефти» выразили категорическое несогласие по этому поводу.

«Арбитражный суд был и остается законным. Всё остальное — домыслы и предположения. Причин для отложения нет»,- считают они.

Теги: Арбитражный суд, АФК «Система»
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