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10 августа Четверг

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В Башкирии членов избиркомов учат, как «закодировать» выборы

ПОЛИТИКА

В Башкирии членов избиркомов учат, как «закодировать» выборы

Фото: пресс-служба ЦИК РБ

В Башкирии членов избиркомов учат, как «закодировать» выборы

Фото: пресс-служба ЦИК РБ

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Центральная избирательная комиссия Башкортостана начала цикл семинаров по обучению организаторов выборов по применению QR-кода на выборах.

В Бирске проходит учебный семинар ЦИК республики по вопросам применения технологии изготовления протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом. В нем участвуют председатели и системные администраторы из восьми районов Башкортостана, а также члены территориальной и участковых избирательных комиссий Бирского района.

В республике QR-код будет впервые применяться в Единый день голосования 10 сентября 2017 года на выборах в представительные органы местного самоуправления. В участковой избирательной комиссии после заполнения протокола об итогах голосования в электронном виде специальная программа преобразовывает его в двухмерный штрих-код, содержащий данные из этого протокола. Далее при приеме протокола территориальной избирательной комиссией системный администратор сканирует QR-код, в результате чего протокол вводится в Государственную автоматизированную систему «Выборы».

По словам председателя Центризбиркома республики Хайдара Валеева, подобная технология позволит исключить ошибки при составлении итогового протокола в участковых избирательных комиссиях и не допустить их при введении данных протоколов в систему ГАС «Выборы». Кроме того, при использовании технологии QR-кода значительно уменьшится время на подведение итогов голосования по выборам. Однако для ее успешного применения члены участковых избирательных комиссий должны получить соответствующие знания и навыки.

В рамках теоретических занятий председатель участковой избирательной комиссии №1413 Азамат Искандаров выступил докладчиком по вопросу реализации технологии ускоренного ввода данных протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода. В ходе семинара участники смогут на практике применить полученные знания — с использованием программного продукта составить протокол УИК в компьютерном классе.

В ближайшее время такие же семинары пройдут в городах Белорецк, Учалы, Баймак, сообщили в пресс-службе ЦИК РБ.

Теги: выборы, ЦИК РБ, учеба
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