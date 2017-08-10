Отдыхающие в Турции жители Башкирии могут сообщить на горячую линию Роспотребнадзора об ухудшении самочувствия Фото: Олег Яровиков
Отдыхающие в Турции жители Башкирии могут сообщить на горячую линию Роспотребнадзора об ухудшении самочувствия
Отдыхающие в Турции жители Башкирии могут сообщить на горячую линию Роспотребнадзора об ухудшении самочувствия Фото: Олег Яровиков
УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Роспотребнадзор направил в адрес органов здравоохранения Турции запрос об эпидемиологической ситуации. Дело в том, что появились сообщения об ухудшении эпидситуации по энтеровирусной инфекции на курортах республики. Пока на запрос надзорного ведомства ответ не поступил.
По информации пресс-службы Роспотребнадзора, чтобы в полном объеме оценить ситуацию, организована работа электронной горячей линии. Обращения отдыхающих принимаются по адресу Guryanova_EA@gsen.ru с пометкой «Турция».
По возможности, необходимо указать следующие данные:
— период нахождения в Турции,
— дату ухудшения самочувствия,
— симптомы заболевания,
— контакты (ФИО, если возможно),
— место отдыха, отель,
— дату возвращения в страну или предполагаемого возвращения,
— состояние здоровья на момент возвращения,
— обращались ли за медпомощью во время отдыха либо по возвращении,
— наименование туроператора и страховой компании.
В официальном сообщении надзорного ведомства отмечается, что в территориальных органах Роспотребнадзора также работают горячие линии для приема телефонных обращений по месту проживания.
Горячая линия Роспотребнадзора по Башкортостану: 8-800-100-47-67. На указанный номер следует звонить с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 по местному времени. Перерыв — с 12.00 до 12.45.
«При ухудшении самочувствия во время отдыха либо по возвращении в Россию следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, особенно в случае заболевания детей», — обратились к туристам в надзорном ведомстве.