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10 августа Четверг

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Отдыхающие в Турции жители Башкирии могут сообщить на горячую линию Роспотребнадзора об ухудшении самочувствия

ОБЩЕСТВО

Отдыхающие в Турции жители Башкирии могут сообщить на горячую линию Роспотребнадзора об ухудшении самочувствия Фото: Олег Яровиков

Отдыхающие в Турции жители Башкирии могут сообщить на горячую линию Роспотребнадзора об ухудшении самочувствия Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Роспотребнадзор направил в адрес органов здравоохранения Турции запрос об эпидемиологической ситуации. Дело в том, что появились сообщения об ухудшении эпидситуации по энтеровирусной инфекции на курортах республики. Пока на запрос надзорного ведомства ответ не поступил.

По информации пресс-службы Роспотребнадзора, чтобы в полном объеме оценить ситуацию, организована работа электронной горячей линии. Обращения отдыхающих принимаются по адресу Guryanova_EA@gsen.ru с пометкой «Турция».

По возможности, необходимо указать следующие данные:

— период нахождения в Турции,

— дату ухудшения самочувствия,

— симптомы заболевания,

— контакты (ФИО, если возможно),

— место отдыха, отель,

— дату возвращения в страну или предполагаемого возвращения,

— состояние здоровья на момент возвращения,

— обращались ли за медпомощью во время отдыха либо по возвращении,

— наименование туроператора и страховой компании.

В официальном сообщении надзорного ведомства отмечается, что в территориальных органах Роспотребнадзора также работают горячие линии для приема телефонных обращений по месту проживания.

Горячая линия Роспотребнадзора по Башкортостану: 8-800-100-47-67. На указанный номер следует звонить с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 по местному времени. Перерыв — с 12.00 до 12.45.

«При ухудшении самочувствия во время отдыха либо по возвращении в Россию следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, особенно в случае заболевания детей», — обратились к туристам в надзорном ведомстве.

Теги: Роспотребнадзор, Турция, инфекции
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