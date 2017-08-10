Уфимский планетарий предлагает всем желающим бесплатно «открыть для себя Солнце» Фото: сайт Уфимского планетария Уфимский планетарий предлагает всем желающим бесплатно «открыть для себя Солнце» Фото: сайт Уфимского планетария

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимский планетарий в августе запускает акцию «Откройте для себя Солнце». Бесплатные выездные наблюдения в телескопы будут организованы в парках, на площадях и других популярных местах отдыха.

Первое такое мероприятие состоялось 5 августа на площади перед планетарием, но тогда полноценно насладиться видом Солнца и разглядеть на нем пятна и протуберанцы смогли немногие, так как помешала высокая облачность. Организаторы надеются, что в этот раз погода будет благоприятствовать.

Наблюдения состоятся при ясной погоде в пятницу, 11 августа, с 17.00 до 21.00 в парке имени И. Якутова, на площадке рядом с аттракционом «Американские горки». Приглашаются все желающие.

Для получения более подробной информации следует звонить в городской планетарий по телефонам: (347) 235-70-23, 244-72-06, 8-927-082-72-22.