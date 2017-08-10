В Башкирии на молочно-консервном комбинате произошел пожар, есть пострадавшие Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ





В Башкирии на молочно-консервном комбинате произошел пожар, есть пострадавшие Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В дежурно-диспетчерскую службу 11-го отряда ФПС по Башкортостану 9 августа в 11.31 поступило сообщение о возгорании в цехе молочно-консервного комбината по улице Ленина в Мелеузе.

Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что горит полиуретановая обшивка в холодильном отделении консервного цеха ЗАО «Мелеузовский молочно-консервный комбинат». Огонь охватил площадь в 40 квадратных метров.

«На тушении работали силы и средства от МЧС в количестве трех единиц техники и восьми человек личного состава. В 11.40 было ликвидировано открытое горение, а в 11.50 минут пожар полностью потушен», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Работники хотели самостоятельно потушить огонь. В результате четверо получили ожоги. Им была оказана медицинская помощь.

Сейчас на месте работают дознаватели. Они устанавливают причину пожара. По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за нарушения правил пожарной безопасности при ведении сварочных работ.