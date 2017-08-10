Башкирия одной из первых в России создаст систему услуг по присмотру и уходу за детьми Фото: Андрей Старостин Башкирия одной из первых в России создаст систему услуг по присмотру и уходу за детьми Фото: Андрей Старостин

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Два субъекта РФ — Башкортостан и Вологодская область — выбраны в качестве пилотных, где будут апробироваться услуги по присмотру и уходу за детьми.

Семинар на тему «Защита прав родителей, детей, воспитателей и предпринимателей в системе дошкольного образования и оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста» прошёл в уфимском Конгресс-холле.

Руководитель рабочей группы по социальной политике Экспертного совета при Правительстве России Сергей Рыбальченко и исполнительный директор Союза социальных педагогов и социальных работников Марина Ильина разъяснили участникам семинара из городов и районов республики технологии внедрения этой относительно новой в России услуги.

«Пилотные регионы нужны для апробации множества самых разных вопросов — начиная от системы сертификации и обучения социальных нянь, заканчивая принятием нового профессионального стандарта специалиста по уходу за ребенком, — подчеркнул Сергей Рыбальченко, при этом отметив, что уже имеющиеся профстандарты младшего воспитателя или помощника воспитателя здесь не подходят, так как услуга эта не образовательная, а социальная».

В своей презентации эксперт подробно рассказал о предоставлении услуги по присмотру за детьми на Западе, где, со слов спикера, данную социальную услугу получают 50 процентов всех детей (в России только 24 процента). Кроме того, по данным Росстата, в среднем в России женщина находится в декретном отпуске по уходу за ребенком 18 месяцев, тогда как во Франции, к примеру, всего 12 месяцев. То есть наши, российские мамы не могут себе позволить выйти на работу раньше и именно социальные работники с такой услугой, как «социальная няня» могут и должны им в этом помочь, считает гость из Москвы.

Министр труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова подчеркнула важность и актуальность выбранной темы, поскольку услуги по присмотру и уходу за ребенком напрямую влияют на демографическую ситуацию.

«Услуга «социальной няни» направлена на оказание содействия мамочкам по совмещению обязанностей по воспитанию детей с гибким графиком трудовой занятости или учебным процессом, и мы надеемся, что она будет очень востребована в нашей республике», — выразила мнение министр.

По данным пресс-службы Минтруда РБ, в Башкортостане услуга по временному присмотру и уходу за детьми в возрасте до трех лет или детей-инвалидов до 18 лет предоставляется не более двух раз в неделю продолжительностью до трех часов 25 минут. Семьям, чей среднедушевой доход не превышает 14044,5 рубля, услуга по присмотру и уходу за детьми оказывается бесплатно. Семьям, признанным нуждающимся в предоставлении социальных услуг (это многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, матери-одиночки), но при этом имеющим среднедушевой доход выше указанной суммы, данная услуга предоставляется за оплату в размере 125 рублей за одно посещение (до 3,5 часа). Если же среднедушевой доход семьи превышает 14 тысяч рублей и семья не признана нуждающейся, услуга предоставляется на коммерческой основе, исходя из тарифов исполнителей услуг — от 40 до 140 рублей за час.

За шесть месяцев текущего года данной услугой воспользовались 647 семей. По плану на 2017 год ожидается заключение 2145 договоров по кратковременному уходу за ребенком.

В настоящее время в республике данную услугу населению предоставляют Автономные некоммерческие организации — Центры социального обслуживания населения (бывшие комплексные центры социального обслуживания населения), которые есть в каждом городе и районе РБ (59 АНО и 59 ООО, открытые при каждом АНО для оказания коммерческих услуг населению).