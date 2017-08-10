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10 августа Четверг

Уфа   °

Дети-герои Башкирии, награждённые нагрудным знаком «Горячее сердце», отправились в ВДЦ «Орлёнок»

ОБЩЕСТВО

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Награжденные нагрудным знаком «Горячее сердце» подростки из Башкортостана поощрены бесплатными путевками во Всероссийский детский лагерь «Орленок», расположенный в городе Туапсе Краснодарского края. Участие в девятой тематической смене лагеря принимают шесть учащихся образовательных учреждений региона, сообщили в Министерстве образования РБ. В «Орленке» они пробудут с 10 по 31 августа.

Всего в лагерь съедутся 132 подростка 11-16 лет из различных регионов России, все они — лауреаты Всероссийской общественно-государственной инициативы, награжденные знаком «Горячее сердце». Их ждут тематические занятия, переговорные площадки, акции. Также в период тематической смены подростки встретятся с известными людьми, будут обсуждать вопросы ответственного поведения на примерах неравнодушного отношения к проблемам нуждающихся, о спасении жизни людей. В завершение смены все участники будут награждены памятными подарками.

«Горячее сердце» — проект Фонда социально-культурных инициатив, реализуемый с ноября 2013 года. Благодаря ему представители молодого поколения, проявившие неравнодушие и активную жизненную позицию, совершившие героические и мужественные поступки, получают заслуженное признание.

Теги: Горячее сердце
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