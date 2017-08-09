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9 августа Среда

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В Башкирии состояние библиотек не тревожило местных руководителей

КУЛЬТУРА / Из Архива печати РБ

В Башкирии состояние библиотек не тревожило местных руководителей Фото: Книжная палата РБ

В Башкирии состояние библиотек не тревожило местных руководителей Фото: Книжная палата РБ

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

О совершенном игнорировании местными руководителями вопросов развития библиотек, повышении культурного уровня населения рассказала газета «Красная Башкирия» в августе 1940 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Ни в какое время года секретарей райкомов партии вы не встретите в библиотеке. Они сами не являются ее читателями и не интересуются, кто из коммунистов и что читает», — сетует издание.

Газета рассказала, что в Илишевской районной библиотеке был обнаружен всего лишь один экземпляр повести Горького «Детство», «который с марта 1939 года никем из читателей не был взят. Также представлен в Илишевской районной библиотеке Пушкин: имеется один экземпляр первого тома полного собрания сочинений, который не был у читателей с мая 1939 года».

Столь же недоброжелательно относятся в районе к Л. Толстому, А. Толстому, к Чехову и Щедрину, к Шолохову и Вирта. В библиотеке имеется только один том собрания сочинений В. И. Ленина», констатирует газета.

Автор публикации информирует , что «художественная литература, брошюры по сельскому хозяйству, медицине, техническая литература, — всё свалено вместе. В библиотеке никакого порядка, никакой классификации. На 1940 год ей отпущено 12 тысяч рублей. 6 тысяч уже израсходовано, но что на них приобретено — сказать трудно, т. к. ни единой свежей книжки библиотека не имеет».

Автор публикации недоумевает по поводу того, что «такое положение с чтением литературы коммунистами и такое состояние районной библиотеки нисколько не тревожит районных руководителей». Издание делает вывод, что «эти факты должны их обеспокоить и заставить по серьезному заниматься вопросами культурного строительства в районе и культурного роста коммунистов, комсомольцев и беспартийного актива».

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата, архив печати, библиотеки
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