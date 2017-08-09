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9 августа Среда

Уфа   °

В Башкирии 14-летнюю девочку ударило током при попытке сделать селфи

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

14-летняя девочка получила удар током, когда пыталась сделать фото на железной дороге. Как сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СКР, утром 4 августа девочка взобралась на ЛЭП вблизи станции Шафраново. Разряд прошел через волосы, поэтому травмы оказались не смертельными. Пострадавшую заметил одноклассник, именно он помог доставить ее в больницу.

Сейчас следователи проводят проверку по данному факту, по результатам которой будет принято процессуального решение.

«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, — сообщили в Приволжском следственном управлении Следственного комитета России. — Следователями готовится представление в адрес руководства железной дороги о необходимости усиления мер безопасности на объектах железной дороги».

Теги: ЧП, железная дорога
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