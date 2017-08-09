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9 августа Среда

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Предприятия и организации Башкирии приглашают принять участие в «Российской энергетической неделе»

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Предприятия и организации Башкирии приглашают принять участие в «Российской энергетической неделе» Фото: Олег Яровиков

Предприятия и организации Башкирии приглашают принять участие в «Российской энергетической неделе» Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Открылась регистрация на участие в Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя». Мероприятие состоится 4-7 октября 2017 года в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, сообщает Минэнерго РФ.

В 2017 году общей темой Российской энергетической недели станет «Энергия для глобального роста». Деловая программа предусматривает обсуждение основных задач, с которыми сталкивается энергетический сектор, и текущих проблем развития в рамках тематических блоков. На площадке форума планируется проведение таких знаковых мероприятий, как Министерская встреча ФСЭГ, Всероссийское совещание по подготовке к ОЗП, встреча лауреатов премии «Глобальная энергия», встреча мэров городов по вопросам энергоэффективности и устойчивого развития, вручение премии «МедиаТЭК», Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче.

На форуме соберутся представители российских и зарубежных органов власти, лидеры крупнейших мировых и отечественных энергетических компаний. Активное участие в мероприятиях примет министр энергетики РФ Александр Новак, а также заместители главы Минэнерго России и руководители департаментов ведомства. Всего ожидается порядка 8000 участников.

Более подробная информация о форуме представлена на его официальном сайте.

Теги: энергетика
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