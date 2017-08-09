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Изучение башкирского языка относится к полномочиям школ - министр образования

ОБЩЕСТВО

Изучение башкирского языка относится к полномочиям школ - министр образования Фото: Олег Яровиков

Изучение башкирского языка относится к полномочиям школ - министр образования Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане на августовский педсовет 2017 года приглашены методисты по изучению родных языков в общеобразовательных школах. Как заявила сегодня на пресс-конференции министр образования республики Гульназ Шафикова, на педсовете будет еще раз обсуждаться вопрос изучения родных языков в общеобразовательных школах.

«Мы еще раз посмотрим, как выстраивать этот процесс, на что обратить внимание при взаимодействии с родителями», — отметила Гульназ Шафикова. По ее словам, все лето в министерстве проводили проверку документов всех школ — протоколы, заявления, учебные планы, поскольку решение об изучении башкирского языка относится к полномочиям учебных заведений.

«Министерство образования изучение башкирского языка как государственного не может сделать обязательным, потому что это — полномочия образовательной организации: разрабатывать и утверждать образовательные программы на основе федеральных государственных образовательных стандартов и законов об образовании РФ и РБ, закона о языках и Конституции. В законе об образовании РФ есть право изучать государственные языки регионов России, в законе об образовании РБ написано, что изучение государственного языка осуществляется в основной школе в рамках федерального государственного образовательного стандарта. В стандартах написано, что школа имеет право вносить новые учебные предметы с согласия коллегиальных органов образовательной организации».

Состав коллегиальных органов прописан в уставах школ. В него могут входить педагоги, родительский комитет, совет обучающихся.

«Вся работа была проведена еще в мае, — пояснила министр. — Каждый год родители приходят на родительские собрания и им говорят: на следующий год будут преподаваться такие предметы, оглашается список. С согласия родителей оформляется протокол родительского собрания. Собирается коллегиальный орган — совет обучающихся. У них спрашивают то же самое. Третий участник образовательных отношений — педагоги. На педсовете принимается окончательное решение, что с учетом мнения коллегиальных органов выбираются следующие учебные предметы. Исходя из этого, предметы вносятся или не вносятся в образовательную программу».

В настоящее время в Башкортостане обучение ведется на 14 родных языках, в том числе татарском, украинском, латышском, немецком, иврите. Министр ответила на вопрос, что делать в случае, если родители вместо башкирского языка, выберут другой родной язык.

«Желание родителей — это только одно из условий. Необходимо соблюсти еще как минимум три: научно-методическое обеспечение школы, кадровый вопрос — есть ли педагог соответствующей квалификации и третий — материально-техническая база, иными словами, где дети будут заниматься».

Теги: башкирский язык, образование
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