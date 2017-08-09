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В Уфе министр образования прокомментировала ситуацию с поборами в школах

ОБЩЕСТВО

В Уфе министр образования прокомментировала ситуацию с поборами в школах Фото: Андрей Старостин

В Уфе министр образования прокомментировала ситуацию с поборами в школах Фото: Андрей Старостин

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Министр образования Башкортостана Гульназ Шафикова прокомментировала ситуацию с поборами в школах. Напомним, родитель, чей ребенок учится в 71-й уфимской школе, пожаловался на сбор денег на учебные пособия.

«По случаю в 71-й школе мы собираем информацию, из каких источников был проведен текущий ремонт в школе и закупка учебников», — сообщила глава ведомства.

Министр подчеркнула, что средства на закупку учебников из республиканского и муниципального бюджетов выделяются школам в полном объеме. Если учитель делает дополнительные сборы, он обязательно должен обсуждать вопрос с родителями и действовать по добровольному согласию.

«Мы уже разбирались с ситуациями, когда вынуждают родителей делать вклад в бюджет фонда. Еще раз хочу сказать, что никакой принудительности быть не может, всё абсолютно на добровольной основе», — пояснил начальник Управления по контролю и надзору в сфере образования РБ Айбулат Хажин.

Спикер сообщил, что родители, столкнувшиеся с подобным принуждением, могут обратиться за разъяснениями в Министерство образования республики.

Теги: образование, поборы в школах
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