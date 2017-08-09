В Башкирии Министерство образования будет советоваться с «Продвинутыми родителями» Фото: Олег Яровиков





В Башкирии Министерство образования будет советоваться с «Продвинутыми родителями» Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии на августовском педсовете впервые будет организована площадка для родителей. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной педсовету, заявила министр образования республики Гульназ Шафикова.

«Впервые мы делаем площадку для родителей, где соберем тех, кто приезжал 1 июня на родительский форум. Родители хотят создать общественную организацию «Продвинутые родители Республики Башкортостан», — отметила министр. — Сейчас организация находятся на стадии оформления, но пора обсудить наши планы, мероприятия, ответственность и финансирование. Они нам поставили вопросы, мы готовы выстроить с ними четкую работу, обсудить дорожную карту».

Министр подчеркнула, что рассматривает создающуюся организацию в качестве Совета родителей при Министерстве образования. От родителей ждут, что они будут высказывать свою позицию по каждому нормативному документу, который предлагает Минобразование, и где затрагиваются их права. Ведомство готово выслушивать предложения родителей по организации образовательного процесса.

Одно из главных событий сферы образования — августовский педсовет будет проходить 11-12 августа. Тема большого учительского форума — «Совершенствование системы воспитания в Республике Башкортостан». В его работе примут участие главы министерств и ведомств, ректоры вузов и директора ссузов, главы администраций и их заместители по социальным вопросам, председатели профсоюзных организаций, начальники РОНО городов и районов, научная и педагогическая общественность, представители СМИ.

В работе августовского педсовета 2017 года ожидаются и некоторые другие изменения.

«Если раньше в течение 10 лет мы ездили по районам, в этом году мы проводим его в Уфе. Это связано с тем, что мы приглашаем спикеров не только из республики, но и из России. В этом году педсовет пройдет в течение двух дней», — сообщила министр. Гульназ Шафикова пояснила, что все кадровые и управленческие вопросы решено обсудить 5-6 октября на Съезде учителей. Часть вопросов перенесена на Международный форум «Образование будущего», который состоится в Уфе 23-25 октября.

В первый день на августовский педсовет соберутся люди, заинтересованные в организации профессионального образования. В работе совещания примут участие представители Российской Академии образования из Москвы.

«В рамках приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» у нас появился Топ-50 профессий в регионе, и большая часть наших организаций перестраивает свою подготовку именно по ним, по наиболее востребованным и перспективным профессиям», — сообщила министр.

В программе первого дня педсовета будет проведена работа с методистами по изучению родных языков. На второй день педсовета, который состоится в уфимском Конгресс-холле, будут организованы дискуссионные площадки по различным направлениям. В частности, будут рассмотрены вопросы системы воспитания в республике, взаимодействия органов системы профилактики по социализации несовершеннолетних в условиях современного образования, национально-региональной системы оценки качества образования, воспитательной работы в профессиональных образовательных организациях, а также состоится семинар-совещание «Университет 3.0». В пленарной части совещания с докладом выступит заместитель председателя РАО, декан факультета социальной психологии МГУ Юрий Зинченко. Кроме того, в рамках педсовета пройдут выставки, посвященные дополнительному образованию. Завершится августовский педсовет награждением лучших учителей республики.