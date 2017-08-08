«Уфа» подарила первое очко сезона «Амкару»

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Перми завершиласась встреча 5 тура чемпионата РФПЛ между «Амкаром» и ФК «Уфа». Поединок выдался упорным, как и все предыдущие, но впервые закончился без голов.

Как и три года назад в первой встрече этих команд в Премьер-лиге в этом матче был пенальти — Игбун сыграл рукой при ударе пермяка по воротам. Но хозяева не реализовали этот шанс — мяч, сопровождаемый полетом вратаря Александра Беленова, угодил в штангу и вылетел в поле.

Уфимцы набрали девять очков и сохраняют место в лидирующей группе.

12 августа «Уфа» примет на своём поле «Ростов».