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В Башкирии подготовят программу капитального ремонта детских лагерей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии подготовят программу капитального ремонта детских лагерей

Фото: Олег Яровиков

В Башкирии подготовят программу капитального ремонта детских лагерей

Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов дал поручение Министру образования РБ Гульназ Шафиковой подготовить программу капитального ремонта детских лагерей. Этот вопрос обсуждался в ходе рабочей поездки руководителя региона по Благоварскому району республики.

Тема выделения финансирования возникла во время посещения детского оздоровительного лагеря «Солнышко». Каждый год в преддверии сезона здесь проводится косметический ремонт, однако давно назрели и более серьезные изменения: корпусам требуется капитальный ремонт, нужно закупить новую мебель и построить дорогу к лагерю.

По словам Гульназ Шафиковой, в республике насчитывается 95 детских лагерей загородного типа. Все они финансируются из муниципального бюджета.

«Сейчас мы получили поручение о том, чтобы разработать программу капитальных ремонтов детских загородных лагерей, — прокомментировала министр образования РБ. — Мы рассматриваем возможность ремонта и подготовки к следующему летнему периоду за счет республиканского бюджета. Программа скорее всего будет рассчитана на пять лет».

«Через детские лагеря ежегодно проходят около 60 тысяч детей, нужно поддерживать эту систему», — заключил Рустэм Хамитов.

Теги: Глава РБ, образование
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