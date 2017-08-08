Преподавать ОБЖ в школах Башкирии будут по-новому Фото: Олег Яровиков



Преподавать ОБЖ в школах Башкирии будут по-новому Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Подход к преподаванию в школах основ безопасности жизнедеятельности должен измениться. Об этом глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил во время посещения общеобразовательной школы села Языково Благоварского района.

В разговоре с администрацией школы руководитель региона отметил, что на учителях ОБЖ лежит колоссальная ответственность. Несмотря на то, что об основах безопасного поведения в быту, на воде, при пожарах и других ситуациях детям рассказывают начиная с первого класса, несчастные случаи все равно происходят.

«Мы должны закладывать детям уважение к опасности, чтобы они не просто боялись, а знали, что такое риск, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Нам нужна результативность не только в детском возрасте, но и во взрослом. Мы же учим их, чтобы они потом во взрослой жизни себя вели осторожно. Надо приводить примеры, надо показывать, не бояться говорить, какие трагедии происходят».

По словам главы республики, нужны новые форматы преподавания этого предмета, для того чтобы сегодняшние школьники и завтрашние взрослые учились беречь свою и чужие жизни.

Министр образования РБ Гульназ Шафикова отметила, что подобные вопросы сегодня поднимаются и на федеральном уровне.

«Программа и стандарты по предмету основы безопасности жизнедеятельности будут пересматриваться», — сказала Гульназ Шафикова.

Также в ходе осмотра школы села Языково Рустэм Хамитов дал поручение подготовить проект ремонта корпуса средней школы. Капитальный ремонт здания начальной школы был закончен в 2015 году при финансовой поддержке ПАО АНК «Башнефть».Теперь своей очереди дожидается здание средней школы, где с 1995 года проводился только косметический ремонт. Зимой температура в здании, где занимаются более 500 детей, не понимается выше 18 градусов. Необходимо утеплить стены и отремонтировать кровлю. Когда проект будет готов, появится возможность выделить на эти цели бюджетные средства.

«Совместно с администрацией района делайте проект ремонта. Включим вас в план. Деньги на эти цели есть, очередь обязательно дойдет», – сказал глава республики