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В центре Уфы возобновилось строительство дома-памятника Бушмариных

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В центре Уфы возобновилось строительство дома-памятника Бушмариных Фото: Дом Бушмариных перед сносом в начале 2000-х годов (Фото: Спутник FM)

В центре Уфы возобновилось строительство дома-памятника Бушмариных Фото: Дом Бушмариных перед сносом в начале 2000-х годов (Фото: Спутник FM)

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В центре Уфы, на перекрестке улиц Ленина и Кирова, начались строительные работы по воссозданию объекта культурного наследия «Дом Бушмариных».

Как сообщает РБК-Уфа, действия властей и застройщиков вокруг пустующего земельного участка площадью более 280 квадратных метров активизировались в последние несколько месяцев. В начале июля случился юридический казус: «Дом Бушмариных» внесли в реестр объектов культурного наследия, при том, что здание снесли еще в 2006 году.

Из-за чего 11 лет назад снесли кирпичный особняк XIX века, который не был ветхим, точно не известно. На его месте ничего не было построено. Это и невозможно было бы сделать из-за того, что участок вплотную примыкает к многоквартирному жилому дому.

Предприниматель Николай Литвинов начал добиваться права арендовать участок и восстановить здание еще в 2012 году.

Процедура постоянно затягивалась, в том числе и потому, что на участке стоял цветочный киоск: городские власти расторгли договор аренды с владельцем киоска в 2015 году, но снесли строение только в июле этого года. В 2015 году выставить участок на торги мэрию Уфы обязал Арбитражный суд республики.

В декабре прошлого года мэрия выставила участок на торги на право десятилетней аренды. Условием заключения договора было обязательство застройщика восстановить памятник архитектуры и передать его городу, чтобы дальше вносить в качестве арендной платы символическую сумму. Проектной организацией выступает ООО «Артель», ранее отреставрировавшая ряд зданий-памятников в Уфе. В частности, Землемерное училище на улице Октябрьской Революции (ныне корпус БГПУ).

В письме Министерства культуры региона руководству «Артели» говорится об «исторической, градостроительной ценности» снесенного дома Бушмариных. Ведомство разрешило возведение его копии «с учетом наличия достаточных научных знаний – обмерочных чертежей и фотографий».

Теги: строительство, дом Бушмариных
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