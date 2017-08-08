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В Башкирии будут производить экопродукты из молока

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В Башкирии будут производить экопродукты из молока Фото: Олег Яровиков

В Башкирии будут производить экопродукты из молока Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В ходе рабочей поездки по Благоварскому району глава Башкирии Рустэм Хамитов посетил завод по переработке молока. Предприятие, которое выпускает молочную продукцию под маркой «Свое-Наше» появилось в районе в 2010 году. Завод, построенный на базе сепараторного отделения молокоприемного пункта, сегодня производит более 30 наименований продукции. Встретить их можно на прилавках розничных магазинов и даже республиканских и федеральных сетей.

Завод перерабатывает молоко, которое закупает у местного населения – это является существенной поддержкой для личных подсобных хозяйств района. В среднем за сутки здесь перерабатывается 35 тонн молока, а объем производства растет год от года: если в 2015 году этот показатель составлял 12,5 тонны в сутки, то в первом полугодии 2017 года – уже 20 тонн в сутки.

«В этом году на фестивале «Молочная страна» мы представим новую линейку продукции «По деревенски»: молоко, ряженку, катык, каймак – новинка уже очень понравилась «федералам», — рассказал директор завода Андрей Чистяков. – Производство этой линейки отличает минимальное воздействие на молоко. За это и диетологи выступают – нужно употреблять цельные продукты».

«Молодец, на ровном месте сам, своими руками, своим трудом все создал, — похвалил глава региона директора завода. – Побольше бы таких людей».

Теги: Глава РБ, молоко
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