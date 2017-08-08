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8 августа Вторник

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Мэрия Уфы незаконно передала застройщикам 26 земельных участков

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Мэрия Уфы незаконно передала застройщикам 26 земельных участков Фото: ИА "Башинформ"

Мэрия Уфы незаконно передала застройщикам 26 земельных участков Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Республиканская прокуратура проверила законность предоставления администрацией Уфы земельных участков в счет компенсации затрат, понесенных застройщиками, завершающими строительство проблемных многоквартирных домов.

Как сообщили в ведомстве, было установлено, что в 2014-2015 годах столичная администрация бесплатно предоставила в собственность треста «Башгражданстрой», Центра развития перспективных проектов, Фонд жилищного строительства — Недвижимость и ООО «Служба заказчика» 26 земельных участков общей площадью 30 га.

Между тем, порядок предоставления земельных участков лицам, завершающим строительство многоквартирных домов, включенных в сводный перечень проблемных объектов, применим при передаче земельных участков, находящихся в госсобственности республики.

Органы местного самоуправления не наделены такими полномочиями.

Безвозмездное отчуждение земель в частную собственность повлекло за собой причинение муниципалитету существенного ущерба.

Поэтому прокуратура республики направила главе администрации Уфы представление об устранении нарушений земельного законодательства и потребовала обеспечить возврат свободных земельных участков в муниципальную собственность. Кроме того, прокуратура потребовала взыскать рыночную стоимость незаконно отчужденных земельных участков, на которых уже ведется строительство объектов, с учетом интересов граждан — участников долевого строительства.

Теги: Прокуратура РБ, земельные участки, мэрия
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