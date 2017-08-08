Статистики Башкирии озвучили новый среднедушевой доход в регионе Фото: Карина Камаева Статистики Башкирии озвучили новый среднедушевой доход в регионе Фото: Карина Камаева

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Статистики Башкортостана подсчитали денежные доходы населения в первом полугодии. Ежемесячный среднедушевой доход в регионе превысил 24 693 рубля, или 99,1 процента к соответствующему периоду 2016 года.

По данным Башкортостанстата, во втором квартале текущего года этот показатель оказался несколько выше — почти 24 965 рублей. На 2,4 процента выше прошлогоднего значения.

В первом квартале 2017 года на каждого жителя республики приходилось 24 422 рубля.