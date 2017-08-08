В Башкирии обнаружена фальшивая банкнота в пять тысяч рублей Фото: Олег Яровиков В Башкирии обнаружена фальшивая банкнота в пять тысяч рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Стерлитамаку поступила информация о фальшивых деньгах. Признаки подделки в пятитысячной купюре обнаружила кассир одного из банков города, сообщает пресс-служба ведомства. С начала года в Стерлитамаке выявлено уже десять преступлений, связанных с оборотом фальшивых денег.

В связи с этим полиция рекомендует гражданам проверять подлинность купюр. В первую очередь это касается работников сферы торговли и обслуживания.

Специалисты выделяют несколько признаков, по которым можно распознать фальшивку:

— на настоящей купюре должны быть водяные знаки;

— по бокам банкноты должны быть блестящие прямоугольники;

— рельефная печать для слепых людей и надпись «Билет Банка России» должны прощупываться;

— под лупой на купюре можно рассмотреть линии, которые переходят в надпись «5000»;

— также герб Хабаровска при ближайшем рассмотрении может переливаться, менять свой цвет с малинового на золотисто-зеленый.