За полгода в Башкирии построено более 1 млн квадратных метров жилья Фото: Олег Яровиков За полгода в Башкирии построено более 1 млн квадратных метров жилья Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

За первые шесть месяцев этого года в Башкортостане введено в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров жилья. Это на 11,9% ниже, чем за аналогичный период 2016 года.

К концу 2017-го планируется сократить этот разрыв до 0,8%, сообщили в Министерстве экономического развития республики.

Увеличение ввода жилья отмечалось в первом полугодии в 25 муниципалитетах. Наибольший прирост зафиксирован в Агидели, а также в Кармаскалинском, Стерлибашевском, Ермекеевском, Альшеевском, Бакалинском и Туймазинском районах.

Снижение темпов по строительству жилья отмечается в 34 муниципалитетах. Среди них — Буздякский, Иглинский, Кугарчинский районы, города Салават, Нефтекамск и Октябрьский.

Как пояснили в Минэкономразвития региона, такая ситуация объясняется несколькими причинами, включая несвоевременную сдачу отчетности сельскими поселениями о введенных объектах; преимущественной сдачей в эксплуатацию многоквартирных домов во II полугодии 2017 года. В числе других причин называется снижение объемов жилищного строительства индивидуальными застройщиками.