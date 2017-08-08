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8 августа Вторник

Уфа   °

В Уфе торжественно откроется граффити-портрет Натальи Ковшовой

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе пройдут мероприятия к 75-летию подвига Героя Советского Союза Натальи Ковшовой. Как сообщает пресс-служба городской администрации, 14 августа в 11.00 на улице Натальи Ковшовой, 6 (микрорайон Сипайлово) состоятся торжественный митинг и открытие граффити, посвященного памяти героя. В митинге примут участие ветераны войны, школьники, молодежь района и те, кто внес свой вклад в создание граффити.

Граффити-портрет представляет Наталью Ковшову с автоматом на плече и цветком в руке. Работу площадью 330 кв. м. (более 11 кв. м в ширину и более 28 кв. м в высоту) создал художник Артур Фазылов. Место для нанесения рисунка с учетом пожеланий горожан определила администрация Октябрьского района при поддержке депутатов Госсобрания РБ Елены Родиной и Александра Шкляра, депутата Горсовета Уфы Артура Хазигалеева. Был утеплен фасад многоэтажки, приведена в порядок дворовая территория.

Наталья Ковшова — уроженка Уфы, снайпер времени Великой Отечественной войны. Погибла 14 августа 1942 года возле деревни Сутоки Парфинского района Новгородской области в неравном бою с фашистами. За отвагу и мужество ей посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Теги: граффити
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