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Профессии будущего: в Башкирии назвали специалистов, которые никогда не останутся без работы

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Профессии будущего: в Башкирии назвали специалистов, которые никогда не останутся без работы Фото: Олег Яровиков

Профессии будущего: в Башкирии назвали специалистов, которые никогда не останутся без работы Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сайт по поиску работы и персоналу HeadHunter проанализировал рынок труда Башкортостана и выяснил самые востребованные профессии сегодня и в ближайшем будущем.

В ходе проведенного исследования выяснилось, что самыми востребованными специалистами в республике являются представители сфер «Начало карьеры», «Строительство», «Информационные технологии», «Рабочий персонал» и «Транспорт, логистика».

Кроме того, в Башкортостане значительно выросла доля вакансий для специалистов сферы «Банки, инвестиции», «Автомобильный бизнес» и «Бухгалтерия».

Стабильно растет спрос на рабочих, менеджеров по продажам и ИТ-специалистов.

Исходя из динамики предложений на рынке труда и мнения экспертов, HeadHunter составил Топ-5 основных областей, в которых спрос на специалистов в ближайшие годы будет только расти.

«Анализ вакансий, которые появились на рынке труда в последние годы, показал, что основная часть новых профессий на рынке труда появляется в сфере «Информационные технологии». Развитие новых технологий, рынка электронных устройств, растущая потребность в знаниях в области компьютерной техники, бизнеса и аналитики приводит к появлению новых профессий в ИТ-отрасли. Как следствие — растет спрос на специалистов данной сферы», — прокомментировала Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы HeadHunter Башкортостан.

С учетом того, что средний возраст жизни человека продолжает расти, медицинская сфера и биотехнологии станут одним из важнейших направлений в ближайшие годы. Поэтому спрос на врачей, фармацевтов, младший и средний медицинский персонал только продолжится.

Спрос на специалистов инженерных профессий, особенно в производственной сфере, в последнее время тоже растет. Причина проста — оптимизация различных процессов, появление инновационных разработок и технологий в производстве автоматически спровоцируют спрос на новых специалистов.

Проблемы общения между людьми, «уход общения в онлайн» делают популярными профессии, связанные с работой в социальном пространстве, и сферу психологии. Сюда же, в качестве увеличения психологов можно добавить постоянно ускоряющийся ритм жизни.

По мнению экспертов, в ближайшей перспективе ожидается бум в развитии экологической сферы. Необходимость решать проблему вредных выбросов, утилизации и переработки отходов, растущие требования по созданию экологически чистых продуктов будут способствовать росту спроса на экологов.

Теги: исследования, профессии, вакансии, HeadHunter
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