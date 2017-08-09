9 августа в Уфе состоится экологическая акция

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

9 августа в Уфе на улице Менделеева состоится экологическая акция. Она организована проектом «Чистая Уфа».

С просьбой провести уборку в лесу за остановкой «Трамплин» к авторам проекта обратился местный житель. По его словам, горожане оставляют после себя отходы, тем самым загрязняя лес. Активисты поддержали инициативу. За последнее время участниками проекта организовано более 20 акций, сообщает администрация города.

Место сбора: остановка «Трамплин».

Начало в 19 часов.