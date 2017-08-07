В Уфе полицейские задержали иностранцев, обвиняемых в убийстве на территории Казахстана Фото: Олег Яровиков В Уфе полицейские задержали иностранцев, обвиняемых в убийстве на территории Казахстана Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимская транспортная прокуратура проводит экстрадиционную проверку в отношении задержанных на территории России иностранных граждан. Они разыскиваются правоохранительными органами Казахстана за совершение убийства. Об этом агентству «Башинформ» сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

Двоих уроженцев Казахстана задержали сотрудники транспортной полиции на железнодорожном вокзале Уфы 2 августа. Окончательное решение о выдаче задержанных иностранных граждан правоохранительным органам Республики Казахстан для уголовного преследования будет принято Генеральной прокуратурой РФ, проинформировали в ведомстве.