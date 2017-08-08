В Уфе пройдет Республиканское августовское совещание по образованию
УФА, 8 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.
В уфимском Конгресс-холле 12 августа пройдет Республиканское августовское совещание по образованию «Совершенствование системы воспитания в Республике Башкортостан». Об этом сообщает пресс-служба Минобра региона.
В программе мероприятия: работа дискуссионных площадок, семинар-совещание «Университет 3.0» и выставки.
Дискуссионные площадки начинают работу в 10 часов. Пленарное заседание пройдет с 14.00 до 16.00 часов.