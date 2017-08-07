«Салават Юлаев» - минимум серебряный призёр нижегородского Кубка Губернатора

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Уфимский «Салават Юлаев» в непростом поединке обыграл новокузнецкий «Металлург» — 2:1 на Кубке Губернатора Нижегородской области. Шайбы на счету Филипа Ларсена и Антона Лазарева.

Уфимцы набрали 11 очков и заняли минимум второе место на этом предсезонном турнире. Шанс обойти уфимцев и оставить Кубок у себя дома имеют хоккеисты местного «Торпедо», у которых 9 очков и последняя игра в 19.00 мск против московского «Спартака». Нижегородцам нужна победа в основное время.