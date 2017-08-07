В Башкирии водитель на иномарке насмерть сбил шестиклассника и травмировал двух женщин Фото: пресс-служба МВД по РБ В Башкирии водитель на иномарке насмерть сбил шестиклассника и травмировал двух женщин Фото: пресс-служба МВД по РБ

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В деревне Галиакберово Бурзянского района Башкортостана накануне ночью на улице Центральной иномарка сбила пешеходов. По информации пресс-службы МВД по РБ, неустановленный водитель на «Киа Рио» совершил наезд на трех пешеходов, которые, предположительно, шли по краю проезжей части в попутном направлении. После этого автомобиль врезался в электроопору. Водитель сбежал, бросив машину.

В результате ДТП шестиклассник от полученных травм скончался на месте, еще два пешехода — женщины 56 и 34 лет — с травмами доставлены в больницу.

В ходе розыска водителя удалось установить и задержать. Им оказался 25-летний житель Куюргазинского района, который был лишен водительских прав еще в 2015 году за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В ночь аварии он сел за руль нетрезвым.

Следственной группой Отдела МВД России по Бурзянскому району за нарушение водителем ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело. Кроме того, группа дознания отдела полиции по факту повторного нахождения водителя за рулем в нетрезвом состоянии также возбудила уголовное дело.