В Башкирии начался прием заявок на участие в конкурсе «Предприниматель года-2017»

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня стартует республиканский конкурс «Предприниматель года-2017». Он проводится при поддержке Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму. Впервые конкурс был проведен в 2005 году и стал ежегодным значимым событием в деловой жизни региона.

Организатор конкурса — Ассоциация организаций предпринимательства РБ. Соорганизаторами конкурса являются Торгово-промышленная палата республики, региональные отделения «Деловой России» и «Опоры России», Фонд развития и поддержки малого предпринимательства РБ, АНО «Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан».

Участниками конкурса могут выступать индивидуальные предприниматели, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, акционеры, участники юридических лиц, а также сельскохозяйственные потребительские кооперативы, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Башкортостана и осуществляющие предпринимательскую деятельность не менее двух лет вне зависимости от сферы деятельности организации.

Звание «Предприниматель года» присуждается субъектам малого и среднего предпринимательства за выдающиеся достижения в развитии собственного бизнеса по следующим основным номинациям:

— «Лучший предприниматель года в сфере производства (малое (микро) предприятие)»;

— «Лучший предприниматель года в сфере производства (среднее предприятие)»

— «Лучший предприниматель года в сфере сельского хозяйства»;

— «Лучший предприниматель года в сфере оптовой и розничной торговли»;

— «Лучший предприниматель года в сфере внутреннего туризма»;

— «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив».

Заявки на участие в конкурсе «Предприниматель года-2017» принимаются в дирекции Ассоциации организаций предпринимательства РБ по адресу: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 44/1, павильон №6, подъезд№ 2, этаж 2. Электронная почта: aoprb@mail.ru. С более подробной информацией и конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте.

Сроки приема документов — с 7 августа по 15 сентября 2017 года.

Торжественная церемония награждения состоится в декабре текущего года. Победители будут награждены дипломами и ценными призами, сообщили в пресс-службе АОП РБ.