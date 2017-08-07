В двух районах Башкирии назначены новые прокуроры Фото: сайт прокуратуры РБ В двух районах Башкирии назначены новые прокуроры Фото: сайт прокуратуры РБ

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в двух районах назначены новые прокуроры. Приказами Генерального прокурора России в должность прокурора Белокатайского района вступил юрист 1 класса Дмитрий Елизаров, в должность прокурора Янаульского района — советник юстиции Азат Зулькарнаев. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Дмитрий Елизаров родился в Стерлитамаке. Окончил Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета по специальности «юриспруденция». С 2010 по 2011 годы занимал должность помощника прокурора родного города. С 2011 года по 2 августа 2017 года работал зампрокурора Стерлибашевского района.

Азат Зулькарнаев родился в селе Юлдыбаево Зилаирского района. Окончил Сибайский филиал Башкирского государственного университета по специальности «юриспруденция». С 2001 по 2002 годы занимал должность помощника прокурора города Кумертау, помощника прокурора Зилаирского района. С 2002 по 2005 годы трудился зампрокурора Зилаирского района. В 2005 году работал прокурором отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний прокуратуры РБ. С 2005 по 2006 годы состоял в должности помощника прокурора Башкортостана по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона, а с 2005 года по 2 августа 2017 года — заместителем прокурора РБ.